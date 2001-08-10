Тихоокеанское
В Южно-Сахалинске частично перекрывают перекресток Дзержинского и Поповича
09:56, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Житель Камчатки не сдал на права и купил их на вокзале в Сочи

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Житель Мильковского района Камчатки предстанет перед судом за покупку поддельных прав. Мужчина купил водительское удостоверение после проваленного экзамена в автошколе, пишет ИА "Кам 24".

Прокуратура Мильковского района направила в суд уголовное дело в отношении 38-летнего местного жителя. Его обвиняют в покупке и использовании поддельного водительского удостоверения.

Следователи установили, что мужчина не смог сдать экзамен в автошколе. Во время отпуска в Сочи он пожаловался на эту проблему таксисту на вокзале. Водитель предложил ему купить права за 150 тысяч рублей.

Мужчина согласился на сделку и вернулся на Камчатку с поддельным удостоверением. Полицейские обнаружили фальшивку во время проверки документов на трассе между Мильково и Петропавловском-Камчатским.

Теперь жителю Мильковского района грозит уголовное наказание за использование поддельных прав. Дело будет рассматривать Мильковский районный суд.

