Более трех тысяч нарушений ПДД зафиксировали камеры на Сахалине за сутки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За прошедшие сутки на Сахалине дорожные полицейские вели активную работу, в результате которой не зафиксировали ни одного ДТП с пострадавшими. При этом инспекторы пресекли 174 нарушения Правил дорожного движения, а стационарные комплексы фото- и видеофиксации зарегистрировали еще 3138 случаев.
Сотрудники Госавтоинспекции в рамках профилактических мероприятий выявили ряд грубых нарушений. Они задержали и отстранили от управления транспортом пять водителей, находившихся в состоянии опьянения. Еще 12 автомобилистов задержали за управление машиной без прав либо будучи лишенными водительского удостоверения по суду. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ведомства, за различные нарушения автоинспекторы направили на спецстоянки 11 автомобилей.
Помимо этого, инспекторы привлекли к ответственности водителей за выезд на встречную полосу, тонировку стекол, непредоставление преимущества пешеходам и нарушение правил перевозки детей. Нарушили ПДД и четыре пешехода. Отдельно дорожные полицейские оформили шесть административных материалов на автомобилистов, которые не уплатили штрафы в установленный срок.
Стационарные комплексы фиксации за сутки зафиксировали 3138 нарушений ПДД. Сотрудники Центра автоматической фиксации административных правонарушений Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности 1508 водителей за превышение скорости, 261 человека - за непристегнутый ремень безопасности и 48 автомобилистов - за проезд на запрещающий сигнал светофора. Еще 1313 водителей допустили иные нарушения ПДД.
