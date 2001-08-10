Тихоокеанское
В Амурской области нашли мертвым сигналиста

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Приамурье нашли мертвым сигналиста. Случай произошел в Тынде. О трагическом инциденте сообщила Федерация профсоюзов, пишет ИА "Порт Амур".

"35-летнего сотрудника, исполняющего обязанности сигналиста и занятого работами по ограждению мест производства и закреплению подвижного состава ж/д транспорта, обнаружили мертвым в бытовом вагончике, где он временно проживал по месту работы", - сообщили в Федерации.

Отмечается, что в расследовании случая примут участие представители профсоюзов.

