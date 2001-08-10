Более 700 тысяч рублей отдал сахалинец за "посылку" от мошенников
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Житель Южно-Сахалинска лишился более 700 тысяч рублей из-за "посылки", о которой рассказали мошенники. Молодой человек поверил, что ему пришло отправление, и произнес вслух код из смс, пишет astv.ru.
В УМВД России по Сахалинской области сообщили, что жертвой аферистов стал 29-летний горожанин. На телефон ему позвонил неизвестный, заявив, что на имя мужчины пришла посылка.
"Для получения заказа необходимо было сообщить код из смс, что заявитель и сделал. Далее мошенник убедил потерпевшего перевести денежные средства на "резервный счёт" в сумме 705 000 рублей", - уточнили в ведомстве.
Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 159 УК РФ.
