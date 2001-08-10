Полиция Невельска задержала подозреваемого в краже 44 тысяч рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники полиции в Невельске раскрыли кражу 44 тысяч рублей, которую совершил знакомый потерпевшего во время совместного распития спиртного. Правоохранители задержали 31-летнего подозреваемого до того, как он успел потратить большую часть украденных денег, что позволило изъять и вернуть пострадавшему значительную сумму.

По информации следствия, инцидент произошел на улице, где двое мужчин употребляли алкоголь. В один из моментов потерпевший отлучился в магазин, где при расчете за покупки невольно продемонстрировал крупную сумму наличных. Это и сподвигло его собутыльника на противоправные действия. В ходе последовавшей беседы 31-летний житель Невельска похитил из кармана куртки собеседника 44 тысячи рублей и скрылся с места происшествия.

Как сообщили ТИА "Острова" в сахалинской полиции, оперативные мероприятия позволили быстро установить и задержать подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 158 УК РФ - кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. Суд избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.