Сахалинка поверила

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мошенники похитили 208 225 рублей у 20-летней жительницы Южно-Сахалинска, взломав аккаунт ее знакомого в мессенджере. Злоумышленники представились шеф-поваром ресторана, где работает девушка, и убедили ее перевести деньги на подконтрольные им банковские карты.

Как сообщили ТИА "Острова" в сахалинской полиции, инцидент произошел, когда на мобильный телефон потерпевшей поступило сообщение от лица ее руководителя. Злоумышленники обратились с просьбой занять денежные средства, после чего девушка выполнила несколько переводов через мобильное приложение банка на указанные номера карт.

Только когда мошенники запросили дополнительно еще 63 000 рублей, жительница областного центра поняла, что стала жертвой обмана. Общая сумма ущерба составила 208 225 рублей. Сотрудники полиции проводят проверку по факту мошенничества.