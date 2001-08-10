Сотрудники ГИБДД задержали ранее судимого водителя в состоянии опьянения
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудники ГИБДД задержали в Южно-Сахалинске нетрезвого водителя, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное нарушение. Отдел дознания УМВД России "Южно-Сахалинский" возбудил против 41-летнего сахалинца уголовное дело по статье 264.1 УК РФ.
Инцидент произошел 16 ноября 2025 года в ночное время на улице Транзитной. Инспекторы остановили автомобиль иностранного производства и заподозрили водителя в состоянии опьянения по внешним признакам и неадекватному поведению. Когда мужчина отказался от прохождения освидетельствования, полицейские отстранили его от управления и поместили автомобиль на специализированную стоянку.
Как сообщили ТИА "Острова" в сахалинской полиции, проверка установила, что задержанный ранее уже привлекался к ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения и был лишен водительских прав, срок которых еще не истек. Суд избрал в отношении гражданина меру пресечения в виде обязательства о явке.
Комментарии - 1
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
11:28 21 Ноября На Сахалине участнику СВО выделили квартиру только после вмешательства прокуратуры
15:23 21 Ноября В Южно-Сахалинске с начала года ликвидировали почти 200 несанкционированных свалок
09:30 21 Ноября Три автомобиля столкнулись на трассе Южно-Сахалинск - Корсаков
10:16 21 Ноября Сахалинские теннисисты завоевали семь наград на межрегиональных соревнованиях
09:00 30 Октября Горбач запечатлён у Южно-Курильского маяка
14:22 31 Октября Сахалинские ветераны СВО получили автомобили от фонда «Защитники Отечества»
11:26 1 Ноября Пожарные ликвидировали огонь в расселённой квартире Шахтёрска
13:55 7 Ноября Жительница Невельска осуждена за сбор денег на фальшивую трагедию
Выбор редакции
- 10:27 Вчера Южно-Сахалинск примет всероссийский теннисный турнир
- 13:20 26 Ноября В Южно-Сахалинске наградили победительниц конкурса "Женщина года"
- 14:46 25 Ноября Свадебные обряды Горного Алтая стали темой второго Семейного фестиваля в Южно-Сахалинске
- 10:19 24 Ноября Сахалинская легкоатлетка завоевала серебро на всероссийских соревнованиях
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?