Сотрудники ГИБДД задержали ранее судимого водителя в состоянии опьянения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники ГИБДД задержали в Южно-Сахалинске нетрезвого водителя, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное нарушение. Отдел дознания УМВД России "Южно-Сахалинский" возбудил против 41-летнего сахалинца уголовное дело по статье 264.1 УК РФ.

Инцидент произошел 16 ноября 2025 года в ночное время на улице Транзитной. Инспекторы остановили автомобиль иностранного производства и заподозрили водителя в состоянии опьянения по внешним признакам и неадекватному поведению. Когда мужчина отказался от прохождения освидетельствования, полицейские отстранили его от управления и поместили автомобиль на специализированную стоянку.

Как сообщили ТИА "Острова" в сахалинской полиции, проверка установила, что задержанный ранее уже привлекался к ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения и был лишен водительских прав, срок которых еще не истек. Суд избрал в отношении гражданина меру пресечения в виде обязательства о явке.