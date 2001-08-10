Тихоокеанское
12:08, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Пожарные ликвидировали пожар в Александровске-Сахалинском

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Пожарные Александровск-Сахалинского отряда оперативно ликвидировали возгорание в двухэтажном нежилом доме на улице Цапко. Сигнал о пожаре поступил в диспетчерскую службу 26 ноября в 19:08, а уже через 4 минуты пожарные прибыли на место происшествия.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ПСС Сахалинской области, пожарные локализовали очаг возгорания в 19:30 и полностью ликвидировали его к 19:52. Огонь охватил один из подъездов здания, общая площадь возгорания составила 25 квадратных метров.

На месте происшествия работали сотрудники пожарно-спасательной части №46 города Александровск-Сахалинский. В тушении пожара участвовали 3 человека личного состава и 1 единица техники. В результате происшествия никто не пострадал. Специалисты продолжают устанавливать причину возгорания.

