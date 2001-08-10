Тихоокеанское
28 Ноября 2025
За сутки на Сахалине камеры зафиксировали более 1000 нарушений ПДД

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки, 26 ноября 2025 года, на дорогах Сахалинской области не произошло ни одного ДТП с пострадавшими. При этом сотрудники Госавтоинспекции выявили 159 административных правонарушений в сфере дорожного движения.

В ходе профилактических мероприятий инспекторы задержали 8 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, и отстранили их от управления. Еще 19 автомобилистов задержали за управление транспортом без прав или после лишения водительского удостоверения по решению суда.

Как сообщили ТИА "Острова" в Госавтоинспекции, стационарные комплексы фото- и видеофиксации зафиксировали 1042 нарушения ПДД. Наиболее массовым нарушением стало превышение скоростного режима, которое совершили 487 водителей. Также камеры зафиксировали 26 случаев проезда на запрещающий сигнал светофора и 1 случай непредоставления преимущества пешеходам.

За нарушение правил тонировки сотрудники привлекли к ответственности 10 водителей, за непристегнутые ремни безопасности - 7, а за нарушение правил перевозки детей - 2 водителей. На специализированную стоянку поместили 10 автомобилей.

