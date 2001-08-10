За сутки на Сахалине камеры зафиксировали более 1000 нарушений ПДД
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За прошедшие сутки, 26 ноября 2025 года, на дорогах Сахалинской области не произошло ни одного ДТП с пострадавшими. При этом сотрудники Госавтоинспекции выявили 159 административных правонарушений в сфере дорожного движения.
В ходе профилактических мероприятий инспекторы задержали 8 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, и отстранили их от управления. Еще 19 автомобилистов задержали за управление транспортом без прав или после лишения водительского удостоверения по решению суда.
Как сообщили ТИА "Острова" в Госавтоинспекции, стационарные комплексы фото- и видеофиксации зафиксировали 1042 нарушения ПДД. Наиболее массовым нарушением стало превышение скоростного режима, которое совершили 487 водителей. Также камеры зафиксировали 26 случаев проезда на запрещающий сигнал светофора и 1 случай непредоставления преимущества пешеходам.
За нарушение правил тонировки сотрудники привлекли к ответственности 10 водителей, за непристегнутые ремни безопасности - 7, а за нарушение правил перевозки детей - 2 водителей. На специализированную стоянку поместили 10 автомобилей.
