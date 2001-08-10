Росгвардейцы за неделю изъяли 11 единиц оружия, 10 сахалинцы сдали добровольно
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Правоохранительные органы Сахалинской области ужесточили контроль за оборотом гражданского оружия, изъяв за минувшую неделю 11 единиц огнестрельного оружия. Сотрудники ведомства провели 77 проверок мест хранения и привлекли нарушителей к административной ответственности.
В ходе рейдов инспекторы аннулировали два разрешения на хранение и ношение оружия. В Южно-Сахалинске, Поронайске и Корсакове они изъяли три охотничьих ружья у владельцев, которые не предоставили действующие медицинские заключения. В Смирныхых правоохранители конфисковали гладкоствольное ружье у гражданина, осужденного за умышленное преступление. Параллельно сахалинцы добровольно сдали 10 единиц гражданского оружия.
Как сообщили ТИА "Острова" в ведомстве, за неделю сотрудники рассмотрели 265 заявлений от граждан и организаций на предоставление государственных услуг в сфере оборота оружия. Принятые меры направлены на укрепление общественной безопасности и соблюдение законности.
Владельцам оружия напоминают о необходимости обеспечивать надлежащие условия его хранения и иметь при себе разрешительные документы при ношении.
