Новости происшествий Сахалина и Курил

За добычу краснокнижных кречетов на Камчатке будут судить двух браконьеров

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Камчатские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двух участников организованной группы. Их обвиняют в незаконной добыче и содержании краснокнижных кречетов, сообщает ИА "Кам 24", ссылаясь на краевое управление СК России.

Уроженцы Республики Алтай и Чукотского автономного округа в период с августа по сентябрь 2025 года отловили на Камчатке двух кречетов, которые относятся к особо ценным видам диких птиц отряда соколообразных. Птицы содержались в специально оборудованном помещении на территории Олюторского района, откуда их забрали сотрудники правоохранительных органов и после осмотра орнитологом выпустили на волю.

Обвиняемые планировали вывезти кречетов с Камчатки для последующей продажи. Ущерб Российской Федерации от преступных действий участников организованной группы оценили в сумму свыше 5 миллионов рублей. Уголовное дело в отношении обвиняемых направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

