Сахалинец попытался скрыться от приставов и наехал автомобилем на сотрудника
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Житель областной столицы Сахалина оказал сопротивление судебным приставам-исполнителям, совершив наезд на одного из сотрудников при попытке избежать задержания. Инцидент, который может привести к возбуждению уголовного дела по статье о применении насилия в отношении представителя власти, произошел при исполнении постановления о принудительном приводе должника.
Мужчина, в отношении которого судебные приставы ранее возбудили исполнительное производство, длительное время игнорировал официальные повестки и уклонялся от визитов в службу. Это систематическое уклонение вынудило сотрудников УФССП России по Сахалинской области вынести постановление о его принудительном доставлении. Приставы направились по адресу проживания должника для исполнения документа.
Обнаружив мужчину в автомобиле, сотрудники ведомства приблизились к нему. Однако сахалинец, заметив приставов, попытался скрыться и на автомобиле совершил наезд на одного из должностных лиц. Как сообщает ТИА "Острова" в пресс-службе УФССП России по Сахалинской области, задержать злоумышленника стражам порядка все же удалось на месте происшествия. В отношении него они сразу же составили административный протокол по статье 17.8 КоАП РФ за воспрепятствование законной деятельности пристава.
В настоящее время правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении нового уголовного дела по факту применения насилия в отношении представителя власти. Санкция статьи 318 УК РФ предусматривает для виновного лица строгое наказание.
