Жительница Приморья пыталась зарезать своего трехлетнего ребенка
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В приморском Артеме по обвинению в покушении на убийство трехлетнего сына заключена под стражу 27-летняя женщина. Такое решение было принято судом с учетом позиции прокуратуры, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.
23 ноября в квартире на улице Харьковской мать нанесла своему малолетнему ребенку множественные колото-резаные ранения. Преступный умысел не был доведен до конца благодаря своевременному вмешательству очевидцев происшествия. Ребенку незамедлительно оказали медицинскую помощь, что спасло ему жизнь.
Женщина будет находиться под стражей сроком на два месяца. Ход и результаты расследования уголовного дела по статье "Покушение на убийство малолетнего" находятся на особом контроле прокуратуры города Артема.
