На Сахалине прокуратура взыскала компенсацию за смерть пациента в больнице

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратура Макаровского района добилась взыскания компенсаций за смерть пациента в местной больнице. Родственники умершего получат по 250 тысяч рублей каждый после установленной судом врачебной ошибки.

Поводом стало обращение жителей района, чей отец и отчим скончался в медучреждении. Как сообщили ТИА "Острова" в прокуратуре Сахалинской области, проверка показала, что медицинская сестра районной больницы не выполнила свои профессиональные обязанности. При ухудшении состояния пациента она не вызвала врачей и не оказала экстренную помощь, что привело к летальному исходу.

Макаровский районный суд ранее уже признал медработницу виновной в причинении смерти по неосторожности. Прокуратура подготовила исковое заявление о компенсации морального вреда, который Поронайский городской суд полностью удовлетворил. С медицинского учреждения взыскали 500 тысяч рублей в пользу двух родственников погибшего пациента.