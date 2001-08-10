Полицейские раскрыли кражу дорогого велосипеда из подъезда в Аниве

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Аниве полицейские раскрыли кражу велосипеда, которая причинила значительный материальный ущерб местной жительнице. Злоумышленник похитил двухколесный транспорт стоимостью 27 тысяч рублей из подъезда многоквартирного дома.

С заявлением в полицию обратилась 46-летняя женщина, сообщившая об исчезновении своего велосипеда. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, сотрудники уголовного розыска ОМВД "Анивский" в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили подозреваемого. Им оказался 22-летний местный житель, который в состоянии алкогольного опьянения проник в подъезд и похитил велотранспорт.

Полицейские выяснили, что злоумышленник воспользовался отсутствием противоугонной системы на велосипеде и камер видеонаблюдения в подъезде. Он выкатил транспорт на улицу и скрылся. Похищенное имущество изъяли и готовятся вернуть законной владерице. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье о краже с причинением значительного ущерба гражданину.