Четырех пьяных водителей задержали на Сахалине за последние 24 часа

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За минувшие сутки на дорогах Сахалина произошло одно ДТП с пострадавшими, при этом сотрудники ГИБДД выявили тысячи нарушений Правил дорожного движения. Автоинспекторы пресекли 163 административных правонарушения в ходе профилактических рейдов и зафиксировали еще 2000 нарушений с помощью стационарных камер видеонаблюдения.

В ходе рейдовых мероприятий полицейские задержали четырех водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения, а также 12 автомобилистов, не имевших права управления либо лишенных водительских прав по суду. Сотрудники Госавтоинспекции составили протоколы на 32 водителя, не оплативших административные штрафы в установленный срок, и поместили на специализированную стоянку 11 автомобилей.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональной автоинспекции, стационарные комплексы фотовидеофиксации зарегистрировали 2000 нарушений ПДД. Больше всего водителей - 1291 человек - превысили скоростной режим, еще 270 автомобилистов нарушили правила применения ремней безопасности. Нарушения правил стоянки и требований дорожных знаков совершили 15 водителей.