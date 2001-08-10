Амурчанин заметил на улице машину с заведенным двигателем и уехал на ней

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сковородине Амурской области полиция раскрыла угон автомобиля Toyota Town Ace. Злоумышленник завладел машиной, оставленной у магазина с работающим двигателем, сообщает ИА "Порт Амур", ссылаясь на УМВД России по Амурской области.

Владелица машины 1977 года рождения оставила транспорт у магазина с работающим двигателем. Женщина вернулась через 10 минут, но автомобиля уже не было.

Полицейские получили информацию, что машина движется в сторону выезда из города. Угонщика 1984 года рождения задержали. Ранее судимый мужчина объяснил, что угнал машину, чтобы доехать с одного места в другое.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ - неправомерное завладение автомобилем без цели хищения. Автомобиль вернули владелице.