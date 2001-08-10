Пропавший в Томаринском районе ребенок найден живым

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Пропавший в Томаринском районе девятилетний мальчик найден живым. Информацию о его обнаружении подтвердили сегодня утром в оперативной службе МЧС.

Сообщение о том, что ребенок жив, поступило в дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС в 07:30. Напомним, мальчик пропал 24 ноября в селе Пензенское, после чего были организованы масштабные поиски с привлечением кинологов и спасателей.

В настоящее время сотрудники полиции ОМВД России по Томаринскому городскому округу проводят необходимые следственные мероприятия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.