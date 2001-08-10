Тихоокеанское
информационное агентство
27 Ноября 2025
Сейчас 06:44
78,59|91,50
Сахалинец попытался скрыться от приставов и наехал автомобилем на сотрудника
08:50, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Пропавший в Томаринском районе ребенок найден живым

Пропавший в Томаринском районе ребенок найден живым

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Пропавший в Томаринском районе девятилетний мальчик найден живым. Информацию о его обнаружении подтвердили сегодня утром в оперативной службе МЧС.

Сообщение о том, что ребенок жив, поступило в дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС в 07:30. Напомним, мальчик пропал 24 ноября в селе Пензенское, после чего были организованы масштабные поиски с привлечением кинологов и спасателей.

В настоящее время сотрудники полиции ОМВД России по Томаринскому городскому округу проводят необходимые следственные мероприятия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?