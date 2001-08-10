По факту исчезновения девятилетнего мальчика в Томаринском районе возбуждено уголовное дело

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения девятилетнего мальчика в Томаринском районе Сахалинской области. Сергея Гайтарова последний раз видели 24 ноября в селе Пензенском на улице Черёмушки, и с тех пор о его местонахождении ничего не известно.

Углегорский межрайонный следственный отдел принял решение о возбуждении уголовного дела для организации масштабных поисковых мероприятий и тщательного выяснения всех обстоятельств произошедшего. Как сообщили ТИА "Острова" в следственном управлении СК России по Сахалинской области, руководитель ведомства Батор Базаров поручил расследование третьему отделу по расследованию особо важных дел.

Сотрудники следствия уже проводят комплекс мероприятий, направленных на установление местонахождения ребенка. Следователи просят всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшем мальчике или обстоятельствах его исчезновения, сообщать по телефонам: 8 (42442) 31-29, 780-786, 780-785 или по мобильным номерам: +7(927)965-25-22 и +7(924)185-19-98.