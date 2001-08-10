К месту поиска пропавшего ребёнка на Сахалине съезжаются волонтёры из разных городов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинцы обеспокоены судьбой девятилетнего Сергея Гайтерова, пропавшего в селе Пензенском вечером 24 ноября. С момента исчезновения ребёнка прошли уже почти сутки, но поиски пока результатов не дали. Волонтёры продолжают съезжаться в Томаринский район, группу спасателей усилили, посильную помощь оказывает со своей стороны администрация, пишет astv.ru.
Волонтёры и неравнодушные люди съезжаются к месту пропажи Сергея из разных городов, в том числе Томари, Углегорска, Южно-Сахалинска. По неподтверждённым данным, к поискам по мере возможности подключаются местные школьники и учителя.
Точное количество участников поисков пока неизвестно. В администрации Томаринского района astv.ru сообщили, что в Пензенском школа и сельский Дом культуры приглашали волонтёров и участников поисков перекусить и погреться.
"От администрации оказана посильная помощь: с ночи привлечены сотрудники администрации, транспорт (от администрации и от МУП "Благоустройство"), волонтёры. Также связались с поисковым отрядом "Сова", местными силами обеспечиваем им нахождение здесь, включая бытовые вопросы", - отметили в мэрии округа.
В поисках участвуют правоохранители, сотрудники МЧС. Четверо сотрудников ведомства со служебной собакой прибыли на место накануне, ещё 9 спасателей и три единицы техники с водолазным оборудованием и лодкой дополнительно привлекли сегодня, 25 ноября.
Проверку по факту исчезновения мальчика проводит Следственный комитет.
Приметы: на вид 8-9 лет, рост 128 см, русые волосы, худощавое телосложение.
Был одет: серая куртка, чёрная шапка.
Ранее сообщалось, что при себе у мальчика был сотовый телефон, но он недоступен.
Если вы обладаете информацией, которая поможет найти Сергея Гайтерова, откликнитесь по телефонам: +7 (42446) 2-63-03, 780-785, +7 984 184-10-10, WhatsApp: +7 962 120-66-98.
