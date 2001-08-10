Житель Невельска предстанет перед судом за изготовление гашишного масла

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летнего жителя Невельска, обвиняемого в незаконном изготовлении и хранении наркотиков. Мужчине инкриминируют производство гашишного масла и хранение частей растений конопли в крупном размере.

По данным следствия, в августе 2025 года обвиняемый собрал в лесном массиве Невельского района дикорастущую коноплю массой более 188 граммов. После этого он изготовил из растений гашишное масло массой свыше 16 граммов и хранил наркотики в своей квартире без цели сбыта.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, 29 августа полицейские провели обыск по месту жительства подозреваемого. Правоохранители изъяли пакет с частями растений конопли, пластиковую бутылку с раствором гашишного масла и емкость со следами тетрагидроканнабинола. Судебная экспертиза подтвердила, что изъятые вещества являются наркотическими средствами в крупном размере.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит ответственность по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса РФ.