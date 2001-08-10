Кинологи и водолазы участвуют в поисках ребенка, пропавшего на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине спасатели развернули масштабную операцию по поиску девятилетнего мальчика, который пропал в Томаринском районе. Ребенок вышел из дома в селе Пензенское днем 24 ноября, и с тех пор его местонахождение остается неизвестным.

Вечером в понедельник, 24 ноября, в район поисков направили первую группу спасателей МЧС России. Четыре специалиста, включая кинологический расчет, начали прочесывать местность для обнаружения пропавшего ребенка.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ГУ МЧС по Сахалинской области, сегодня утром к операции подключили дополнительные силы. Девять спасателей на трех единицах техники отправились в район села Пензенское, они имеют при себе водолазное оборудование и лодку для проведения поисковых работ на водных объектах.