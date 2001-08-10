Инструкторы обучают сахалинских военнослужащих штурмовать укрепления
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине военнослужащие по контракту проходят интенсивную общевойсковую подготовку, отрабатывая штурмовые действия на полигоне "Троицкий". Инструкторы обучают их тактике штурма окопов и блиндажей по программе, адаптированной с учетом реального боевого опыта.
Занятия с военнослужащими гвардейского армейского корпуса Восточного военного округа проходят на специально оборудованном полигоне. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО, учебно-материальная база максимально точно повторяет позиции условного противника, включая блиндажи, траншеи и ходы сообщений.
Опытные инструкторы уделяют основное внимание отработке необходимых действий при штурме укреплений. После завершения этого курса интенсивной подготовки военнослужащие направляются в подразделения для дальнейшего обучения по военно-учетным специальностям на полигонах в тыловых районах специальной военной операции.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
10:13 19 Ноября Бережливые технологии продолжают внедрять в аэровокзале «Южно-Сахалинск»
09:00 18 Ноября Сахалинская область занимает второе место в акции «БумБатл» среди «Малых регионов»
16:01 18 Ноября Два новых дома на 180 квартир готовятся к заселению
11:28 21 Ноября На Сахалине участнику СВО выделили квартиру только после вмешательства прокуратуры
09:00 30 Октября Горбач запечатлён у Южно-Курильского маяка
14:22 31 Октября Сахалинские ветераны СВО получили автомобили от фонда «Защитники Отечества»
11:26 1 Ноября Пожарные ликвидировали огонь в расселённой квартире Шахтёрска
13:55 7 Ноября Жительница Невельска осуждена за сбор денег на фальшивую трагедию
Выбор редакции
- 14:46 Сегодня Свадебные обряды Горного Алтая стали темой второго Семейного фестиваля в Южно-Сахалинске
- 10:19 Вчера Сахалинская легкоатлетка завоевала серебро на всероссийских соревнованиях
- 10:16 21 Ноября Сахалинские теннисисты завоевали семь наград на межрегиональных соревнованиях
- 09:02 20 Ноября Жителей Сахалинской области пригласили на онлайн-программу к 80-летию начала Нюрнбергского процесса
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?