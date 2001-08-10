Инструкторы обучают сахалинских военнослужащих штурмовать укрепления

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине военнослужащие по контракту проходят интенсивную общевойсковую подготовку, отрабатывая штурмовые действия на полигоне "Троицкий". Инструкторы обучают их тактике штурма окопов и блиндажей по программе, адаптированной с учетом реального боевого опыта.

Занятия с военнослужащими гвардейского армейского корпуса Восточного военного округа проходят на специально оборудованном полигоне. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО, учебно-материальная база максимально точно повторяет позиции условного противника, включая блиндажи, траншеи и ходы сообщений.

Опытные инструкторы уделяют основное внимание отработке необходимых действий при штурме укреплений. После завершения этого курса интенсивной подготовки военнослужащие направляются в подразделения для дальнейшего обучения по военно-учетным специальностям на полигонах в тыловых районах специальной военной операции.