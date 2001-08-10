Тихоокеанское
На Сахалине пожарные за сутки ликвидировали четыре возгорания

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки пожарные службы Сахалинской области ликвидировали четыре возгорания в разных населенных пунктах региона. Во всех случаях специалисты действовали оперативно, что позволило избежать жертв и пострадавших.

В Холмске огнеборцы прибыли на улицу Советскую через 5 минут после вызова и обнаружили густой дым на первом этаже расселенного дома, где горел мусор. Шесть сотрудников МЧС локализовали возгорание за 11 минут, а на его полную ликвидацию потребовалось 20 минут. В Южно-Сахалинске на проспекте Мира пожарные за 5 минут добрались до многоквартирного дома, где из мусоропровода шел дым, и ликвидировали возгорание площадью 0,5 квадратных метра за 15 минут.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области, в Александровске-Сахалинском на улице Цапко пожарные за 4 минуты прибыли к горящему фасаду неэксплуатируемого здания и потушили его за 25 минут. В селе Яблочном спасатели ликвидировали возгорание мусора на открытой территории на площади 4 квадратных метра. На каждом выезде работали от 3 до 6 специалистов с одной единицей техники.

