На Камчатке питбуль загрыз джек-рассела, с которым гулял 12-летний ребенок

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Полиция занялась делом о смертельном нападении питбуля на собаку в Петропавловске-Камчатском. Организована проверка, сообщает ТК "41 Регион".

Пес бойцовской породы загрыз соседского джек-рассела по кличке Арчи. Трагедия развернулась на глазах у 12-летнего мальчика – хозяина погибшего от полученных травм питомца.

«Собака крупного размера выгуливалась в присутствии хозяина, без поводка и намордника. Соседи, которые выбежали на крики ребенка, помогли разнять собак. В результате нападения собака заявительницы с тяжелыми травмами была доставлена в ветеринарную клинику, но спасти животное не удалось», – сообщили в полиции.

Ребенок физически не пострадал, но пережил сильнейший шок. Полицейские установили личность хозяина питбуля. В ближайшее время у мужчины будут взяты письменные объяснения. Также уже опрощены очевидцы инцидента.