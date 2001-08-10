Жителей и гостей Камчатки призывают не приближаться к вулкану Безымянный
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Камчатские спасатели настоятельно просят жителей и гостей полуострова не приближаться к вулкану Безымянный. По мнению учёных, исполин готовится к сильному извержению, сообщает ИА "Кам 24", ссылаясь на главное управлении МЧС России по Камчатскому краю.
По информации Камчатской группы реагирования на вулканические извержения, на вулкане наблюдаются мощные выбросы газа и пара, а также увеличилось количество раскалённых лавин.
Спутниковые данные показали крупную тепловую аномалию над вулканом в последние дни. По оценке учёных, вулкан готовится к сильному эксплозивному извержению.
"В ближайшие сутки могут произойти выбросы пепла на высоту до 10-15 километров над уровнем моря. Активность вулкана может отразиться на авиаперелётах, которые выполняют международные и низколетящие самолёты. При выбросах пепла, в зависимости от направления ветра, возможно распространение шлейфа и выпадение пепловых осадков в населённых пунктах Усть-Камчатского, Быстринского и Мильковского округов", - предупредили в камчатском управлении МЧС России.
Безымянному присвоен "оранжевый" код авиационной опасности. Спасатели рекомендуют жителям и гостям края воздержаться от поездок и походов в окрестности вулкана Безымянного.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
10:13 19 Ноября Бережливые технологии продолжают внедрять в аэровокзале «Южно-Сахалинск»
09:00 18 Ноября Сахалинская область занимает второе место в акции «БумБатл» среди «Малых регионов»
16:01 18 Ноября Два новых дома на 180 квартир готовятся к заселению
11:28 21 Ноября На Сахалине участнику СВО выделили квартиру только после вмешательства прокуратуры
09:00 30 Октября Горбач запечатлён у Южно-Курильского маяка
14:22 31 Октября Сахалинские ветераны СВО получили автомобили от фонда «Защитники Отечества»
11:26 1 Ноября Пожарные ликвидировали огонь в расселённой квартире Шахтёрска
13:55 7 Ноября Жительница Невельска осуждена за сбор денег на фальшивую трагедию
Выбор редакции
- 14:46 Сегодня Свадебные обряды Горного Алтая стали темой второго Семейного фестиваля в Южно-Сахалинске
- 10:19 Вчера Сахалинская легкоатлетка завоевала серебро на всероссийских соревнованиях
- 10:16 21 Ноября Сахалинские теннисисты завоевали семь наград на межрегиональных соревнованиях
- 09:02 20 Ноября Жителей Сахалинской области пригласили на онлайн-программу к 80-летию начала Нюрнбергского процесса
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?