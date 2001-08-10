Жителей и гостей Камчатки призывают не приближаться к вулкану Безымянный

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Камчатские спасатели настоятельно просят жителей и гостей полуострова не приближаться к вулкану Безымянный. По мнению учёных, исполин готовится к сильному извержению, сообщает ИА "Кам 24", ссылаясь на главное управлении МЧС России по Камчатскому краю.

По информации Камчатской группы реагирования на вулканические извержения, на вулкане наблюдаются мощные выбросы газа и пара, а также увеличилось количество раскалённых лавин.

Спутниковые данные показали крупную тепловую аномалию над вулканом в последние дни. По оценке учёных, вулкан готовится к сильному эксплозивному извержению.

"В ближайшие сутки могут произойти выбросы пепла на высоту до 10-15 километров над уровнем моря. Активность вулкана может отразиться на авиаперелётах, которые выполняют международные и низколетящие самолёты. При выбросах пепла, в зависимости от направления ветра, возможно распространение шлейфа и выпадение пепловых осадков в населённых пунктах Усть-Камчатского, Быстринского и Мильковского округов", - предупредили в камчатском управлении МЧС России.

Безымянному присвоен "оранжевый" код авиационной опасности. Спасатели рекомендуют жителям и гостям края воздержаться от поездок и походов в окрестности вулкана Безымянного.