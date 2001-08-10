Пожарные ликвидировали возгорание в частном доме в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске рано утром произошел пожар в частном доме на улице Маяковского. Пожарные оперативно прибыли на вызов и ликвидировали возгорание, обошлось без жертв и пострадавших.

Сообщение о задымлении поступило в службу спасения сегодня в 04:26. Как рассказали ТИА "Острова" в ГУ МЧС России по Сахалинской области, пожарные расчеты достигли места происшествия за семь минут. Они установили, что огонь охватил завалинку с северной стороны деревянного дома.

Специалисты локализовали возгорание в 04:37, а спустя 15 минут полностью ликвидировали его на площади два квадратных метра. На месте работали четыре сотрудника чрезвычайного ведомства и одна единица техники. Причины происхождения пожара сейчас выясняют.