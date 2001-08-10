Пьяный водитель спровоцировал аварию на трассе под Корсаковым

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На юге Сахалина иномарка с пьяным водителем за рулем съехала в кювет, в результате чего пострадал один из пассажиров. Авария произошла в ночь на 25 ноября на автодороге, ведущей из Корсакова в Новиково.

По предварительной информации, 38-летний водитель автомобиля "Toyota Corolla Fielder" не справился с управлением на 24-м километре трассы. Машина съехала в кювет примерно в 00:25.

Как сообщили ТИА "Острова" в ГИБДД, в результате инцидента 29-летний пассажир автомобиля получил травмы. Сотрудники полиции сейчас проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия для установления всех обстоятельств случившегося.