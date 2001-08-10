Сахалинские автоинспекторы за сутки задержали 12 пьяных водителей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За минувшие сутки на дорогах Сахалина произошло одно ДТП, в котором пострадали люди. При этом островные автоинспекторы выявили тысячи административных нарушений, в том числе задержали 12 человек за управление автомобилем в состоянии опьянения.
Сотрудники Госавтоинспекции в ходе профилактических рейдов пресекли 130 нарушений Правил дорожного движения. Они отстранили от управления транспортом 12 водителей, севших за руль в нетрезвом состоянии. Еще 13 автомобилистов задержали за управление машиной без прав или будучи лишенными водительского удостоверения по суду.
Как сообщили ТИА "Острова" в Госавтоинспекции, инспекторы привлекли к ответственности ряд других нарушителей. Среди них - водитель, выехавший на встречную полосу, и 12 человек с чрезмерно тонированными стеклами. Отдельные протоколы составили на автомобилистов за перевозку детей с нарушением правил, непредоставление преимущества пешеходам и неуплату административных штрафов. На специализированную стоянку отправили семь автомобилей.
Параллельно стационарные комплексы фото- и видеофиксации зафиксировали 2715 нарушений ПДД. Как проинформировали в ЦАФАП ГИБДД, большую часть из них - 1621 случай - составило превышение скорости. Еще 604 водителя нарушили правила применения ремней безопасности, а четверо рискнули выехать на полосу встречного движения.
