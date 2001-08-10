Тихоокеанское
По факту исчезновения девятилетнего мальчика в Томаринском районе возбуждено уголовное дело
08:54, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Приморье под колесами большегруза погиб ребенок

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Смертельное ДТП произошло в Дальнереченском муниципальном округе Приморского края, унеся жизнь несовершеннолетней. По факту ДТП проводится проверка сотрудниками Госавтоинспекции, сообщает РИА VladNews со ссылкой на УМВД.

Авария случилась на 9-м километре автомобильной дороги Ракитное – Маревка. На место происшествия незамедлительно прибыли наряды Госавтоинспекции, бригада скорой медицинской помощи и следственно-оперативная группа полиции.

Предварительно установлено, что 31-летний водитель тягача IVECO с прицепом двигался со стороны села Маревка в направлении села Ракитное. В какой-то момент несовершеннолетняя девочка резко выбежала на проезжую часть с правой стороны дороги. Водитель большегруза предпринял меры экстренного торможения, но избежать наезда не удалось. После столкновения тягач съехал в кювет и опрокинулся. 14-летняя девочка скончалась на месте.

