В Приморье под колесами большегруза погиб ребенок
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Смертельное ДТП произошло в Дальнереченском муниципальном округе Приморского края, унеся жизнь несовершеннолетней. По факту ДТП проводится проверка сотрудниками Госавтоинспекции, сообщает РИА VladNews со ссылкой на УМВД.
Авария случилась на 9-м километре автомобильной дороги Ракитное – Маревка. На место происшествия незамедлительно прибыли наряды Госавтоинспекции, бригада скорой медицинской помощи и следственно-оперативная группа полиции.
Предварительно установлено, что 31-летний водитель тягача IVECO с прицепом двигался со стороны села Маревка в направлении села Ракитное. В какой-то момент несовершеннолетняя девочка резко выбежала на проезжую часть с правой стороны дороги. Водитель большегруза предпринял меры экстренного торможения, но избежать наезда не удалось. После столкновения тягач съехал в кювет и опрокинулся. 14-летняя девочка скончалась на месте.
