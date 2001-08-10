Пожарные Северо-Курильска ликвидировали возгорание в торговом павильоне

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сообщение о пожаре по адресу: г. Северо-Курильск, ул. Сахалинская, 59, поступило в диспетчерскую службу Северо-Курильской пожарно-спасательной части 21 ноября в 23:19. Через 3 минуты пожарные прибыли на место происшествия, где наблюдался густой дым, идущий из двери торгового павильона. Источником возгорания оказался электрощит. Площадь возгорания составила 2 кв. метра, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ «ПСС Сахалинской области».

Локализовать очаг горения огнеборцам удалось в 23:24. Через 6 минут пожар был полностью ликвидирован.

На пожар были привлечены силы и средства пожарно-спасательной части № 53 г. Северо-Курильск: 4 человека личного состава и 1 единица техники. Погибших и пострадавших нет. Причины пожара выясняются.