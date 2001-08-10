Тихоокеанское
информационное агентство
25 Ноября 2025
Сейчас 22:22
78,92|91,37
По факту исчезновения девятилетнего мальчика в Томаринском районе возбуждено уголовное дело
17:12, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Благовещенске врач из Таджикистана провел незаконную операцию по обрезанию

В Благовещенске врач из Таджикистана провел незаконную операцию по обрезанию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Благовещенский городской суд рассмотрел уголовное дело врача, гражданина Республики Таджикистан. Доктор оказал медицинскую услугу, не отвечающую требованиям безопасности, предназначенную для детей в возрасте до 6 лет. Преступление расследовалось по части 2 статьи 238 УК РФ, пишет ИА "Порт Амур".

По информации пресс-службы суда, в апреле 2025 года врач, обладающий высшим медицинским образованием, полученным в Таджикистане, но не имеющий права заниматься медицинской деятельностью в России, согласился за плату провести религиозный обряд обрезания девятимесячному мальчику. Операция прошла в обычной квартире в Благовещенске, где жила семья ребенка. Мужчина использовал свои инструменты.

Через несколько дней после операции у младенца начались осложнения. Воспаление привело к нагноению, и ребенка доставили в Амурскую областную детскую больницу. Судмедэкспертиза оценила вред здоровью как легкий.

Суд признал подследственного виновным и, учитывая его раскаяние, признание вины и наличие двух несовершеннолетних детей на иждивении, назначил ему наказание - штраф 120 тысяч рублей.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?