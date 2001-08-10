На Сахалине автовладелец получил штраф за блокировку пожарной машины

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске владелец легкового автомобиля получил административное наказание за блокировку проезда пожарной машины, следовавшей на вызов. Сотрудники МЧС России установили личность водителя и привлекли его к ответственности по статье о нарушении требований пожарной безопасности.

Инцидент произошел 8 ноября, когда пожарные подразделения направлялись на тушение возгорания в областном центре. Легковой автомобиль полностью перекрыл проезд специальной технике, создав реальную угрозу срыва оперативных действий по ликвидации пожара.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области, сотрудники территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы Южно-Сахалинска оперативно идентифицировали владельца транспортного средства. На нарушителя составили административный протокол по части 1 статьи 20.4 Кодекса об административных правонарушениях РФ.

Специалисты МЧС России напоминают, что законодательство категорически запрещает оставлять автомобили на пожарных проездах и подъездах. За подобные нарушения предусмотрено административное наказание в виде предупреждения или штрафа от 5 до 15 тысяч рублей.