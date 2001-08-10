Житель Южно-Сахалинска поверил, что выиграл машину и потерял 244 тысячи рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

30-летний житель Южно-Сахалинска стал жертвой мошенников, потеряв 243 914 рублей после сообщения о выигрыше автомобиля. Злоумышленники убедили потерпевшего перевести крупную сумму в качестве задатка за несуществующий приз, после чего прекратили всяческое общение с жертвой.

Инцидент начался с сообщения в мессенджере, где неизвестный отправитель уведомил сахалинца о выигрыше автомобиля. Когда потерпевший связался с организатором розыгрыша, тот потребовал перевести задаток в размере 243 914 рублей для получения транспортного средства.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, мужчина выполнил требование мошенников и перевел указанную сумму. После получения денег злоумышленник немедленно прекратил выходить на связь.