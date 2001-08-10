Сахалинец проник в чужую квартиру и украл сумку с ценностями

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Сахалинской области задержали 25-летнего жителя областного центра по подозрению в краже с незаконным проникновением в жилище. Особенностью инцидента стало то, что злоумышленник, осознав содеянное, вернулся на место преступления и под видом участкового вернул похищенное, однако это не помогло ему избежать уголовного преследования.

По версии следствия, молодой человек в состоянии алкогольного опьянения ночью решил навестить свою знакомую, но по ошибке вошел в другой подъезд и обнаружил там незапертую квартиру. В прихожей он заметил сумку с документами и личными вещами хозяйки, которую и похитил. Общая сумма ущерба составила 44 тысячи рублей.

Как сообщили ТИА "Остора" в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, вскоре после кражи злоумышленник осознал противоправность своих действий и решил вернуть похищенное. Он снова пришел к той же квартире, постучал в дверь и представился "участковым" открывшей ему девушке. Мужчина заявил, что задержал похитителя и принес возвращаемую сумку. После того как хозяйка взяла свои вещи и закрыла дверь, фигурант скрылся с места происшествия.

По факту случившегося правоохранительные органы возбудили уголовное дело по пункту "а" части 3 статьи 158 УК РФ о краже с незаконным проникновением в жилище. Следователи избрали в отношении подозреваемого меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.