На Камчатке неизвестные раскидали по улицам яд для собак
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Неизвестные раскидали яд для животных в разных районах Петропавловска-Камчатского. Об этом сообщает ТК "41 Регион".
Розовые пятна на снегу с веществом, предположительно являющимся отравой для крыс, были замечены в минувшие выходные на улице Звездной, Молчанова и проспекте Циолковского.
"В районе Молчанова, 10 будьте осторожны при выгуле собак. У моего брата сейчас собака в ветеринарной клинике под капельницей в тяжелом состоянии. Отравление. Шансов очень мало. После прогулки ей стало плохо, вялость, выделение слюней. Лежит сейчас в стационаре", - сообщает житель краевой столицы.
Мужчина призвал владельцев питомцев быть бдительными при выгуле своих собак.
