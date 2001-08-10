Жителю Камчатки дали 18 лет заключения за связь с террористической организацией

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники УФСБ России по Камчатскому краю выявили и остановили незаконную деятельность местного жителя, который сотрудничал с украинской организацией, признанной в России террористической, пишет ИА "Кам 24".

Следствие установило, что 37-летний мужчина вступил в эту организацию, связался с куратором через мессенджер Telegram и выполнил задание: создал пропагандистский видеоролик. Кроме того, он получил и изучил инструкцию по изготовлению взрывного устройства, планируя совершить теракты против российских военных и сотрудников правоохранительных органов.

Мужчине были предъявлены обвинения в участии в террористической организации, подготовке к совершению атак и конфиденциальном сотрудничестве с иностранной структурой.

Тихоокеанский флотский военный суд признал его виновным и приговорил к 18 годам лишения свободы. Первые три года он проведет в тюрьме, остальной срок – в колонии строгого режима. Также ему запретили два года публиковать любые материалы в интернете.

Апелляционный военный суд оставил приговор без изменений.