В Южно-Сахалинске оштрафовали подрядчика, ремонтирующего проспект Мира

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Подрядчика, который выполняет земляные работы на проспекте Мира, оштрафовали на 50 000 рублей. Причиной стало нарушение правил земляных работ- отсутствие ограждений, рассказал в департаменте общественной безопасности администрации Южно-Сахалинска, сообщает astv.ru.

Там напомнили, что соблюдение правил проведения земляных работ - не просто формальность, а необходимость для обеспечения безопасности.

"Отсутствие ограждений создаёт угрозу для пешеходов, водителей и самих строителей", - подчеркнули в департаменте.

Заказчикам и подрядчикам посоветовали взять этот случай на заметку.

