Спасатели ликвидировали три пожара в Сахалинской области за сутки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За прошедшие сутки в Сахалинской области зарегистрировали три пожара в различных населенных пунктах региона. Пожарные успешно ликвидировали все возгорания, при этом обошлось без человеческих жертв и пострадавших.
Первый пожар произошел в гостинице, где предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание. Второй инцидент зафиксировали в складском помещении на улице Тихой в островной столице. Третье возгорание возникло в бесхозных строениях в селе Калинино, где сообщение о пожаре поступило в 10:11 утра.
Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе МЧС России по Сахалинской области, пожарно-спасательные подразделения оперативно отреагировали на все вызовы. На тушение бесхозных построек в Калинино пожарным потребовалось менее двух часов - они локализовали возгорание за 37 минут и полностью ликвидировали его к 12:00 дня на площади 24 квадратных метра. На месте работали два специалиста и одна единица техники.
За сутки спасатели также дважды выезжали на ликвидацию последствий ДТП, а на водных объектах происшествий не зафиксировали.
