Холмский суд вынес приговор повторно пойманному пьяному водителю
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Холмский городской суд вынес обвинительный приговор 28-летнему местному жителю, повторно управлявшему автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Суд не только назначил виновному наказание в виде обязательных работ, но и постановил конфисковать автомобиль марки "Toyota Crown", обратив его в доход государства.
Как установило судебное заседание, в ночь на 2 августа 2025 года мужчина, уже имевший административное наказание за аналогичное нарушение, вновь сел за руль автомобиля своей супруги в пьяном состоянии. Сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по Холмскому району остановили транспортное средство в ходе патрулирования, отстранили водителя от управления и провели освидетельствование, которое подтвердило состояние опьянения.
В суде подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе региональной прокуратуры, учитывая личность подсудимого и смягчающие обстоятельства, суд назначил наказание в виде 280 часов обязательных работ с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 2 года и 10 месяцев. Суд также удовлетворил ходатайство государственного обвинителя о конфискации автомобиля. Приговор пока не вступил в законную силу.
