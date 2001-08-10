На Сахалине участнику СВО выделили квартиру только после вмешательства прокуратуры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Углегорская городская прокуратура восстановила жилищные права участника специальной военной операции, который был зарегистрирован в полностью разрушенном доме. Вмешательство надзорного органа заставило местные власти признать здание аварийным и предоставить заявителю новую благоустроенную квартиру.

Проверка, которую инициировала прокуратура по обращению военнослужащего, выявила системное нарушение его прав. Оказалось, что дом, где был зарегистрирован участник боевых действий, со временем полностью разрушился, однако местная администрация с 2016 года не принимала мер к признанию его аварийным и не определяла сроки расселения.

Как сообщили ТИА "Острова" в прокуратуре Сахалинской области, прокурор внес представление главе муниципального округа с требованием устранить нарушения законодательства. Надзорный акт возымел действие - муниципальные власти оперативно признали дом аварийным и предоставили заявителю благоустроенную двухкомнатную квартиру, полностью восстановив его нарушенные жилищные права.