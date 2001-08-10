В Южно-Сахалинске горела гостиница

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сообщение об идущем по фасаду трехэтажного здания дыме на улице Иллариона Троицкого поступило вчера в 12.16. Пожарные расчеты прибыли на место происшествия через 6 минут. К этому времени усилиями администрации гостиницы были эвакуированы 40 человек постояльцев и сотрудников. По предварительным данным, под фасадом произошло короткое замыкание, в результате которого повреждена часть фасада на площади 3 квадратных метра. Ликвидация открытого горения произошла до приезда огнеборцев. Последствия пожара были ликвидированы к 12.43.

На место возгорания выезжали 21 сотрудник, 5 автоцистерн и пожарная лестница ГУ МЧС России по Сахалинской области. В результате инцидента никто не пострадал.