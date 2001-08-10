Годовалый ребенок пострадал в ДТП на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал годовалый ребенок, произошло 20 ноября на 121-м километре автодороги "Южно-Сахалинск – Оха". Авария случилась из-за выезда автомобиля на встречную полосу движения.

27-летний водитель автомобиля "Toyota Corolla", двигавшийся в южном направлении, не справился с управлением. Транспортное средство выехало на полосу встречного движения, после чего совершило наезд на дорожное ограждение.

В результате инцидента травмы получила годовалая пассажирка автомобиля. Расследование установило, что взрослые перевозили ребенка с грубым нарушением ПДД - без использования детского удерживающего устройства. Как сообщили ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции, по факту дорожно-транспортного происшествия полиция в настоящее время проводится проверка.