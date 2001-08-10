В Приморье задержали банду разбойников и вымогателей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Возбуждено уголовное дело в отношении трех мужчин в возрасте 52, 47 и 39 лет, подозреваемых в вымогательстве и разбое с применением оружия. Инциденты произошли в приморском селе Ленинском Михайловского округа, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу СУ СКР Приморского края.

11 сентября фигуранты, угрожая ножом, потребовали у местного жителя деньги и другое имущество возле его дома на улице Октябрьской. Позднее, 5 октября, подозреваемые незаконно проникли на дачу семьи потерпевшего по улице Комсомольской. Там они, снова угрожая ножом, напали на несовершеннолетнего сына хозяина. Подростку удалось сбежать, а нападавшие похитили автомобиль «ГАЗ-66» и другое имущество.

В настоящее время все подозреваемые задержаны. В их жилищах были проведены обыски. Следователь СКР по Приморскому краю ходатайствует перед судом об избрании меры пресечения для задержанных. Оперативное сопровождение расследования оказывают сотрудники УФСБ России по Приморскому краю. Следствие продолжает работу, устанавливая возможную причастность задержанных к другим преступлениям.