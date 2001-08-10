Жительница Амурской области распылила перцовый баллончик в лицо полицейским

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Суд рассмотрел уголовное дело ранее судимой амурчанки, которая напала на полицейских с перцовым баллончиком, сообщает ИА "Порт Амур", ссылаясь на пресс-службу судов Амурской области.

В августе 2025 года в Екатеринославке участковый и начальник отдела по делам несовершеннолетних приехали забрать ее малолетних детей. За день до этого полиция и органы опеки выявили в квартире антисанитарию, нехватку продуктов, была угроза жизни детей. Их поместили в социальную палату районной больницы.

Однако вечером пьяная женщина самовольно забрала детей из больницы и вернулась домой. Когда полицейские пришли повторно их забрать, женщина распылила в лица правоохранителей перцовый баллончик.

Амурчанка полностью признала вину и раскаялась. Смягчающими обстоятельствами суд счел состояние здоровья. Отягчающими факторами стали рецидив преступлений и алкогольное опьянение.

Суд признал женщину виновной по части 1 статьи 318 УК РФ. Ранее она имела неснятую судимость и отсрочку по приговору 2023 года за кражу.

В итоге женщину приговорили к двум годам и восьми месяцам колонии общего режима со штрафом 10 тысяч рублей. Ее взяли под стражу в зале суда.