Три автомобиля жестко столкнулись на корсаковской трассе

Охинские полицейские задержали подозреваемого в грабеже
Жёсткая авария произошла на корсаковской трассе утром 20 ноября, сообщает astv.ru. Столкнулись три автомобиля, один из них - внедорожник - съехал с дороги.

Очевидцы уточняют, что ДТП случилось недалеко от села Соловьёвка. По предварительным данным, пострадал один человек.

Иномарки получили серьёзные повреждения, на место съехались оперативные службы. Информация уточняется.

