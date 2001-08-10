Три автомобиля жестко столкнулись на корсаковской трассе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жёсткая авария произошла на корсаковской трассе утром 20 ноября, сообщает astv.ru. Столкнулись три автомобиля, один из них - внедорожник - съехал с дороги.

Очевидцы уточняют, что ДТП случилось недалеко от села Соловьёвка. По предварительным данным, пострадал один человек.

Иномарки получили серьёзные повреждения, на место съехались оперативные службы. Информация уточняется.