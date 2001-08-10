Водитель без прав сбил пешехода на переходе в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске на улице Украинской водитель без прав спровоцировал дорожное происшествие с пострадавшим. В результате наезда на нерегулируемом переходе травмы получил 60-летний пешеход.

Инцидент произошел 19 ноября около 11:35 утра рядом с домом №87 по улице Украинской. По предварительной информации, 25-летний водитель, управлявший автомобилем "Toyota Vitz", совершил наезд на мужчину, который в этот момент переходил проезжую часть по пешеходному переходу.

В результате столкновения 60-летний пешеход получил травмы. Как сообщили ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции, по факту ДТП полиция проводит проверку для установления всех обстоятельств случившегося.