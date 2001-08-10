В Холмском районе загорелся морской буксир

Тихоокеанское
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Пожарные расчёты оперативно ликвидировали возгорание на морском буксире, которое произошло в Холмском районе. Им потребовалось менее полутора часов, чтобы полностью потушить огонь, при этом обошлось без пострадавших.

Инцидент случился в селе Яблочное на территории местного судоремонтного предприятия. Вчера в 10:28 диспетчеры получили сообщение о возгорании на судне. Специалисты выехали по указанному адресу и прибыли на место уже через 8 минут, установив, что горит кубрик буксира.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области, пожарные локализовали открытое горение к 10:49, а к 11:51 полностью ликвидировали его на площади 8 квадратных метров. На месте работали четыре сотрудника федеральной противопожарной службы с одной единицей техники, а также пять человек и одна единица техники от пожарно-спасательной службы самого региона. В результате слаженных действий никто из людей не пострадал.

