Сахалинские автоинспекторы за сутки задержали 14 пьяных и лишенных прав водителей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За прошедшие сутки на Сахалине произошло одно дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали люди. При этом местные автоинспекторы в ходе масштабного рейда выявили сотни административных нарушений, задержав ряд водителей, грубо игнорирующих правила.
Сотрудники ГИБДД активно пресекали нарушения на дорогах региона. За прошедшие сутки они задержали шесть нетрезвых водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения, а также восьмерых, управлявших транспортом без прав либо будучи лишенными водительских удостоверений по суду. Всего же инспекторы составили протоколы по 148 эпизодам. Значительную часть правонарушений составили управление автомобилями с тонировкой, перевозка детей с нарушениями и езда на технически неисправных транспортных средствах.
Как сообщили ТИА "Острова" в региональной Госавтоинспекции, по итогам рейда на специализированную стоянку поместили девять автомобилей. Помимо этого, инспекторы оформили пять административных материалов на водителей, которые вовремя не оплатили ранее вынесенные им штрафы. Отдельный массив нарушений зафиксировали стационарные комплексы фото- и видеофиксации. Камеры выявили 2169 случаев несоблюдения ПДД, большую часть из которых составило превышение скорости. Сотрудники Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений привлекли к ответственности почти 1600 лихачей.
