Пожарные Поронайска потушили гаражи

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сообщение о пожаре по адресу: г. Поронайск, ул. Совхозная, 11, поступило в диспетчерскую службу Поронайского пожарно-спасательного отряда 17 ноября в 02:09. Через 9 минут пожарные прибыли на место происшествия, где на площади 40 кв. м. открытым пламенем горел гараж. Огонь успел перекинуться на стену рядом стоящего гаража, при этом сохранялась угроза распространения на соседние строения, в том числе жилой дом. Ситуацию осложнял порывистый ветер.

Локализовать очаг горения огнеборцам удалось в 03:00, а в 03:50 пожар был полностью ликвидирован.

На пожар были привлечены работники пожарно-спасательной части № 32 г. Поронайск: 6 человек личного состава и 2 единицы техники. Погибших и пострадавших нет. Причины пожара выясняются.